Ramaco Resources B hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Ramaco Resources B hat am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.13 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Ramaco Resources B ein EPS von -0.110 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 144.8 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 5.33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 153.0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch