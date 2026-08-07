Ramaco Resources A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ramaco Resources A hat am 04.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.26 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.290 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 144.8 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 5.33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 153.0 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch