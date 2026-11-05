Ramaco Resources A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Ramaco Resources A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.32 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.250 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 24.04 Prozent auf 150.1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 121.0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch