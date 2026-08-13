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13.08.2026 06:37:00
Rama Vision: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Rama Vision hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2.00 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1.00 INR erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 51.27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 514.2 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 339.9 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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