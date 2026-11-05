Rama Vision verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Rama Vision hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 2.35 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rama Vision 1.56 INR je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 46.82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 595.7 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 405.7 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch