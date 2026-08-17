Rama Steel Tubes legte Quartalsergebnis vor

Rama Steel Tubes hat am 14.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 0.03 INR. Im Vorjahresquartal hatte Rama Steel Tubes ebenfalls ein EPS von 0.030 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 16.71 Prozent auf 2.23 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Rama Steel Tubes 2.68 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch