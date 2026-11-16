Rama Phosphates: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Rama Phosphates hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 5.42 INR. Im letzten Jahr hatte Rama Phosphates einen Gewinn von 4.88 INR je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat Rama Phosphates 2.96 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 20.30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.46 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch