Rama Petrochemicals verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Rama Petrochemicals hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1.02 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1.490 INR je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 302.35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6.8 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 1.7 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch