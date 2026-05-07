Rally bei Datacloud-Gigant: Datadog-Aktie springt nach starkem Quartal hoch

• Datadog übertrifft Umsatz- und Gewinnerwartungen deutlich• KI- und Cloud-Boom treiben das Wachstum weiter an• Anleger setzen auf weiteres Skalierungs- und Margenpotenzial

Der Cloud Spezialist Datadog hat mit seinem jüngsten Zahlenwerk ein eindrucksvolles Signal an die Märkte gesendet und den Optimismus rund um softwarebasierte KI Infrastrukturen deutlich befeuert. Nach dem Übertreffen der Analystenerwartungen sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn reagiert die Aktie an der NASDAQ mit einem Kursaufschlag von 32,88 Prozent auf 190,97 US Dollar.

Der Anteilsschein hat dabei noch Luft nach oben: Seit Jahresbeginn liegt das Kursplus der Investoren bei überschaubaren sechs Prozent, wenn auch die Aufholjagd angesichts der bestehenden KI-Euphorie in den letzten Monaten deutlich an Fahrt gewonnen hat. Mit dem Sprung am Donnerstag richtet sich der Fokus vor allem auf die starke Quartalsleistung des Unternehmens.

Ein Quartal der Superlative sprengt die Prognosen

Die Bilanz des abgelaufenen Vierteljahres liest sich für Investoren wie ein Manifest der Stärke. Datadog konnte den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 32 Prozent auf rund eine Milliarde US-Dollar steigern und lag damit deutlich über der Konsensschätzung. Besonders beeindruckend zeigte sich die Dynamik beim EPS: Das Unternehmen meldete ein bereinigtes Ergebnis von 0,60 US-Dollar pro Aktie - und lag damit ebenfalls über der Schätzung von 0,51 US-Dollar.

Optimistischer Ausblick befeuert die Kaufeuphorie

Neben den harten Fakten der Vergangenheit war es vor allem die Prognose für die kommenden Monate, die den Kurssprung zementierte. Für das zweite Quartal prognostizierte Datadog einen Umsatz von 1,07 bis 1,08 Milliarden US-Dollar sowie ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 0,57 bis 0,59 US-Dollar - beides lag über den Konsensschätzungen von 994,5 Millionen US-Dollar bzw. 0,50 US-Dollar. Für das Gesamtjahr rechnet das Unternehmen mit einem Umsatz von 4,30 bis 4,34 Milliarden US-Dollar sowie einem bereinigten Ergebnis je Aktie von 2,36 bis 2,44 US-Dollar, was ebenfalls über der durchschnittlichen Analystenschätzung von 2,18 US-Dollar liegt.

Die KI-Welle als struktureller Wachstumsmotor

Der fundamentale Treiber hinter der aktuellen Euphorie ist jedoch die fortschreitende Integration künstlicher Intelligenz in moderne Unternehmensprozesse. Mit der Zunahme von KI-Anwendungen steigt die Komplexität der zugrunde liegenden Datenströme exponentiell an. Datadog positioniert sich hier als unverzichtbarer Kontrollturm, der Transparenz in hybride Cloud-Systeme bringt und Anomalien in Echtzeit erkennt. Da immer mehr Firmen eigene Sprachmodelle und KI-gestützte Dienste implementieren, wächst der Bedarf an spezialisierten Beobachtungstools stetig. Der aktuelle Kursanstieg ist somit auch eine Wette darauf, dass Datadog einer der zentralen Profiteure der "zweiten Welle" der KI-Revolution sein wird, bei der es nicht mehr nur um die Erzeugung von Inhalten, sondern um den stabilen Betrieb der dafür notwendigen Infrastruktur geht.

Wie Anleger die Zahlen einschätzen sollten

Für Investoren wirkt Datadogs Quartalsergebnis vor allem in zwei Dimensionen überzeugend: Die deutlichen Umsatzüberschreitungen belegen weiterhin eine hohe Kundenakzeptanz, während die über dem Konsens liegenden Gewinne auf eine stabilere Profitabilität als bisher hindeuten. Kritisch zu sehen ist allerdings die Tatsache, dass die Wachstumsraten im Vergleich zur Vorjahresperiode trotzdem moderater ausfielen - ein Zeichen dafür, dass der Markt inzwischen auf einem hohen Niveau etabliert ist. Die aktuell hohe Bewertung der Aktie spiegelt bereits eine solide Bullenerwartung wider, sodass weitere Kursgewinne in erster Linie von einer nachhaltig hohen Margenentwicklung und einer weiteren Ausweitung der Modulmonetarisierung abhängen dürften. Für Anleger bedeutet das: Datadog bleibt ein zentraler KI Infrastruktur Player, wird aber zunehmend auf Profitabilität und Skalierung geprüft, nicht mehr nur auf reines Wachstum.

Claudia Stephan, Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.ch