Ralliant veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Ralliant hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.77 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.350 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 620.1 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 529.1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch