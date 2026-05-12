Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’123 0.2%  SPI 18’599 0.1%  Dow 49’616 -0.2%  DAX 24’138 -0.9%  Euro 0.9168 0.0%  EStoxx50 5’848 -0.8%  Gold 4’699 -0.8%  Bitcoin 63’125 -0.8%  Dollar 0.7806 0.3%  Öl 107.2 2.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Swiss Re12688156Lindt1057075Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Alcon43249246
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: Wienerberger zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Ströer-Aktie fester: Konzern bestätigt Jahresprognose nach solidem Quartal
Ausblick: LEG Immobilien stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Ausblick: ProSiebenSa.t1 Media SE gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Wegen Fehleingabe: Shell hat Diesel zu günstig verkauft - Aktie im Plus
Suche...
eToro entdecken

Ralliant Corporation Registered Shs When Issued Aktie 145670534 / US7509401086

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.05.2026 14:51:52

Ralliant Corp. Stock Gains 10% In Pre-Market Over Raised FY26 Outlook

Ralliant Corporation Registered Shs When Issued
49.59 USD 4.95%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Shares of Ralliant Corporation (RAL) are climbing about 10 percent on Tuesday trading before the bell, following the company's announcement to raise its full-year 2026 financial outlook. It now anticipates revenue of $2.185 to $2.245 billion, and earnings of $2.53 to $2.69 per share for the period.

The company's shares are currently trading at $54.61 on the New York Stock Exchange, up 10.13 percent. Over the past year, it has traded in a range of $37.27 to $57.02.

Meanwhile, the company sees revenue of $540 to $556 million, and earnings of $0.58 to $0.64 per share for the second quarter. Its first-quarter earnings came in at $44.2 million, or $0.39 per share, compared to $63.9 million, or $0.57 per share, last year.

In eigener Sache

Trading Signals: ams-Osram: Neustart im KI-Licht

Bessere Zahlen, ein fokussierteres Portfolio und neue Wachstumschancen in der Photonics-Technologie: ams-Osram arbeitet sich aus der Restrukturierung heraus - für risikobewusste Anleger wird die Aktie wieder interessant.

Weiterlesen!

Analysen zu Ralliant Corporation Registered Shs When Issued

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Um 18 Uhr live: Abgesicherte Einkommens-Strategien - Dein Schutzschild im volatilen Markt 2026

Schluss mit Hoffen! Erfahre im Webinar, wie Einkommens-Strategien mit Optionen und technischer Analyse funktionieren, inkusive LIVE-Handel! So nutzt du statistische Erkenntnisse für solides Trading.

Schnell noch Plätze sichern!

Finanzielle Bildung vorantreiben

Auf der grössten Anlegermesse Europas sprechen wir mit Lisa Osada über ihren Weg als Finfluencerin, die Bedeutung von finanzieller Bildung und ihre persönliche Investmentstrategie. Frisch ausgezeichnet als Finfluencerin des Jahres gibt sie spannende Einblicke in ihr Depot und ihre Herangehensweise an den Vermögensaufbau.

Finanzielle Bildung beginnt früh: Warum Sparroutinen wichtiger sind als perfekte Aktienauswahl

Inside Trading & Investment

13:48 Julius Bär: 10.80% p.a. JB Multi Barrier Reverse Convertible (50% European) mit Lock-In auf Micron Technology Inc, Advanced Micro Devices Inc, QUALCOMM Inc
09:07 Marktüberblick: BASF und Delivery Hero gesucht
08:38 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Amrize, Geberit, Sika
08:32 SMI-Anleger orientierungslos
06:08 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – An der 50-Tage-Linie
11.05.26 OVO Energy im Visier von E.ON
11.05.26 Finanzielle Bildung beginnt früh: Warum Sparroutinen wichtiger sind als perfekte Aktienauswahl
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’661.80 19.41 BC7SLU
Short 13’924.10 13.94 B5HSYU
Short 14’445.36 8.97 BTYSJU
SMI-Kurs: 13’123.06 12.05.2026 14:50:46
Long 12’578.13 19.55 SK2BZU
Long 12’276.66 13.51 SQNBFU
Long 11’782.04 8.97 SG1BPU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Sunrise-Aktie rutscht ab: Partnerschaft mit Schweizer KI-Anbieter Phoeniqs
Barrick Mining steigert Umsatz und Gewinn deutlich - Aktie springt an
Swatch-Aktie nimmt ab: Swatch lanciert eine Uhr zusammen mit Konkurrent Audemars Piguet
Aktien-Rally in Seoul: Aktien von SK hynix und Samsung mit Kursexplosion
KW 19: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum verteuert sich am Nachmittag kräftig
Kursziele massiv angehoben: Stehen diese zwei Chip-Giganten vor dem nächsten Ausbruch?
CSL-Aktie mit Kurssturz: Prognosesenkung belastet - BioNTech vor dem Aufwind?
Wolters Kluwer Q1 Revenues Down, Backs FY26 Outlook
Lufthansa-Aktie fester: Aufsichtsrat genehmigt Milliardenauftrag für neue Flugzeuge von Airbus und Boeing

Top-Rankings

KW 19: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 19: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 19: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Börse aktuell - Live Ticker

SMI stabil -- DAX tiefer -- Asiens Börsen letztlich uneins

Der heimische Leitindex zeigt sich am Dienstag wenig bewegt, während der deutsche Leitindex Verluste verbucht. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am zweiten Handelstag der Woche mit unterschiedlichen Vorzeichen.