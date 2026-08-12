Rakuten stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Rakuten hat am 10.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3.56 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Rakuten -23.560 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 665.47 Milliarden JPY gegenüber 596.37 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch