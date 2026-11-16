Rakuten präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Rakuten hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.18 USD. Im Vorjahresquartal waren -0.080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 4.38 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Rakuten 4.26 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch