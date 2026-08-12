Rakuten informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Rakuten veröffentlichte am 10.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 0.02 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Rakuten noch ein Gewinn pro Aktie von -0.160 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 4.18 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 1.23 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.13 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch