Rakuten: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Rakuten liess sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Rakuten die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei -28.72 JPY. Ein Jahr zuvor waren -12.400 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10.90 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 697.07 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 628.56 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch