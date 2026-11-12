Rakuten Bank,Ltd Registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Rakuten Bank,Ltd Registered hat am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 127.27 JPY. Im letzten Jahr hatte Rakuten Bank,Ltd Registered einen Gewinn von 98.41 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat Rakuten Bank,Ltd Registered im vergangenen Quartal 85.18 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 40.51 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rakuten Bank,Ltd Registered 60.63 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch