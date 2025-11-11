Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
11.11.2025 08:20:24

Rakuten Bank H1 Profit Rises

(RTTNews) - Rakuten Bank reported that its first-half profit to owners of parent was 34.0 billion yen compared to 22.1 billion yen last year. Profit per share was 194.60 yen compared to 126.85 yen. For the six months ended September 30, 2025, ordinary income was 118.36 billion yen, an increase of 41.4% from previous year.

For fiscal year ending March 31, 2026, the company expects: profit to owners of parent of 64.35 billion yen, and ordinary income of 246.88 billion yen.

For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.

Top-Rankings

KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 45: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 45: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
finanzen.net News

Datum Titel
08:28 Aktien Frankfurt Ausblick: Erholungsversuch geht weiter - Shutdown-Ende naht
08:27 VW-Holding Porsche SE kämpft mit schwachem Abschneiden der Beteiligungen
08:22 Devisen: Eurokurs zum US-Dollar weiter kaum verändert
08:02 Medios profitiert von starkem Arzneimittelgeschäft - Prognose bestätigt
08:00 AKTIE IM FOKUS: Ionos vor deutlicher Erholung - Wollen Adtech verkaufen
07:57 Sony rechnet dank Kameranachfrage mit mehr operativem Gewinn
08:08 HENSOLDT-Aktie: Rüstungskonzern will bis Ende des Jahrzehnts weiter zulegen
07:54 Geringe Katastrophenschäden bescheren Munich Re Gewinnsprung
07:39 Steigende Mieten: TAG Immobilien hebt Gewinnziel für 2025 an - Steigerung 2026
07:37 United-Internet-Tochter Ionos will Bereich Adtech verkaufen - Prognose bestätigt