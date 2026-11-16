RAKUS stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

RAKUS gab am 13.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

RAKUS hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 10.14 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 7.70 JPY je Aktie gewesen.

Mit einem Umsatz von 14.66 Milliarden JPY, gegenüber 14.70 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0.28 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch