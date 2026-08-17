RAKUS stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

RAKUS hat am 14.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 41.32 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 9.79 JPY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 14.21 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0.92 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte RAKUS einen Umsatz von 14.08 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch