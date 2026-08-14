rakumo: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

rakumo hat am 13.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 13.08 JPY, nach 12.92 JPY im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 560.6 Millionen JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte rakumo 407.4 Millionen JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch