Rakovina Therapeutics legte Quartalsergebnis vor

Rakovina Therapeutics präsentierte in der am 31.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.07 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.180 CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch