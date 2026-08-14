Rajputana Stainless stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Rajputana Stainless stellte am 12.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Rajputana Stainless hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2.42 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1.24 INR je Aktie gewesen.

Rajputana Stainless hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.07 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 49.34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.05 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch