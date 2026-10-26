Rajoo Engineers gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Rajoo Engineers hat am 24.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0.49 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.810 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 1.02 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 922.5 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch