Rajnish Retail öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Rajnish Retail gab am 06.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.01 INR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0.010 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 29.10 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 248.4 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 350.3 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch