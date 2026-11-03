Rajkumar Forge stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Rajkumar Forge hat am 31.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1.79 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1.64 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 264.8 Millionen INR gegenüber 209.8 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch