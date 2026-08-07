Rajkumar Forge legte Quartalsergebnis vor

Rajkumar Forge liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Rajkumar Forge die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1.82 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 1.89 INR je Aktie in den Büchern standen.

Rajkumar Forge hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 221.4 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6.37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 236.4 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch