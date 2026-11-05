Rajkamal Synthetics hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Rajkamal Synthetics hat am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.24 INR. Im Vorjahresquartal hatten 0.150 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6.47 Prozent auf 18.8 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17.6 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch