Rajeswari Infrastructure vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Rajeswari Infrastructure lud am 04.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 53.00 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -3.000 INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch