Rajeswari Infrastructure: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Rajeswari Infrastructure hat sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.50 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.050 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch