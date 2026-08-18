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18.08.2026 06:37:00
Rajasthan Tube Manufacturing: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Rajasthan Tube Manufacturing hat am 15.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es stand ein EPS von 0.01 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Rajasthan Tube Manufacturing noch ein Gewinn pro Aktie von -0.240 INR in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rajasthan Tube Manufacturing in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 99.58 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 0.6 Millionen INR im Vergleich zu 134.5 Millionen INR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
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