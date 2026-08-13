Rajasthan Petro Synthetics präsentierte Quartalsergebnisse

Rajasthan Petro Synthetics präsentierte in der am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0.7 Millionen INR – ein Plus von 23.64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rajasthan Petro Synthetics 0.6 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch