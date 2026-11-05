Rajapalayam Mills legte Quartalsergebnis vor

Rajapalayam Mills hat am 03.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 24.62 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rajapalayam Mills 19.00 INR je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rajapalayam Mills in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23.91 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.99 Milliarden INR im Vergleich zu 2.41 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch