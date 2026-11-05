Raja Bahadur International präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Raja Bahadur International hat am 03.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 16.89 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 30.90 INR je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Raja Bahadur International 79.9 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14.27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 69.9 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch