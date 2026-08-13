Raj Television Network: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Raj Television Network hat am 11.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.19 INR gegenüber 0.070 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Mit einem Umsatz von 149.7 Millionen INR, gegenüber 165.7 Millionen INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 9.66 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch