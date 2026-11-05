Raj Rayon Industries vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Raj Rayon Industries liess sich am 03.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Raj Rayon Industries die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.41 INR. Im Vorjahresviertel hatte Raj Rayon Industries 0.140 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 42.95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4.56 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.19 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch