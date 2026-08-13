Raj Rayon Industries präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Raj Rayon Industries hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.12 INR, nach 0.110 INR im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat Raj Rayon Industries mit einem Umsatz von insgesamt 2.04 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.60 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 21.42 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch