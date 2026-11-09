Raj Packaging Industries gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Raj Packaging Industries lud am 06.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 0.73 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Raj Packaging Industries noch ein Gewinn pro Aktie von 0.050 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 37.46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 114.0 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 82.9 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch