Raj Packaging Industries gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Raj Packaging Industries hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1.72 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.260 INR je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 138.4 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 53.43 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Raj Packaging Industries einen Umsatz von 90.2 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch