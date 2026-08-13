Raj Agro Mills veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Raj Agro Mills hat am 11.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.88 INR gegenüber 0.770 INR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 239.0 Millionen INR – ein Plus von 5.70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Raj Agro Mills 226.1 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch