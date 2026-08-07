Raito Kogyo: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Raito Kogyo gab am 05.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 55.41 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Raito Kogyo 44.36 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Raito Kogyo in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 3.27 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 29.52 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 30.52 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch