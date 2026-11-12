Raito Kogyo: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Raito Kogyo stellte am 11.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 25.98 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 17.55 JPY je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8.57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 37.50 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 34.54 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch