Raisio vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Raisio hat am 10.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0.04 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.050 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 57.8 Millionen EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1.94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Raisio einen Umsatz von 56.7 Millionen EUR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch