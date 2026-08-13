Raisio stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Raisio veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.01 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0.040 EUR je Aktie erzielt worden.

Raisio hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 56.0 Millionen EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2.75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 54.5 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch