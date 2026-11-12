Raisio stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Raisio präsentierte am 10.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0.04 EUR gegenüber 0.050 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1.94 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 57.8 Millionen EUR umgesetzt, gegenüber 56.7 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch