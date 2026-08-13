Raisio hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Raisio hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.01 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.040 EUR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2.75 Prozent auf 56.0 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 54.5 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch