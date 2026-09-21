Leonteq Aktie 19089118 / CH0190891181
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21.09.2026 17:21:19
Rainer-Marc Frey bekommt bei Leonteq wohl den Aktienrückkauf
Grossaktionär Rainer-Marc Frey erreicht an der ausserordentlichen Generalversammlung von Leonteq unterschiedliche Mehrheiten für seine Vorschläge. Das letzte Wort beim geplanten Aktienrückkauf hat aber die Finma.
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
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|Leonteq-Aktie fällt: Grossaktionär stockt auf - Raiffeisen-Anteil übernommen (AWP)
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17.09.26
|Leonteq-Grossaktionär Rainer-Marc Frey baut Anteil auf knapp 30 Prozent aus (AWP)