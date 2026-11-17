Rainbow Foundations präsentierte in der am 14.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.41 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.230 INR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 705.0 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 102.66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rainbow Foundations einen Umsatz von 347.9 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch