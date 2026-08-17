Rainbow Foundations: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Rainbow Foundations hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.76 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.300 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rainbow Foundations in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 68.77 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 849.6 Millionen INR im Vergleich zu 503.4 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch