Rain Enhancement Technologies Holdco A stellte am 16.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.24 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.290 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.ch