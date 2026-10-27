Railtel: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Railtel hat am 25.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es stand ein EPS von 2.14 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Railtel noch ein Gewinn pro Aktie von 2.37 INR in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Railtel in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20.47 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11.46 Milliarden INR im Vergleich zu 9.51 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch